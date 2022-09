Lukas Glinkowski per la prima volta a Napoli

Luigi Solito Galleria Contemporanea riparte dopo la pausa estiva con la propria programmazione con la prima personale in Italia dell’artista polacco Lukas Glinkowski.

“00” solo exhibition è frutto di un lavoro di produzione condivisa con la galleria che lo rappresenterà in Italia, sostenendolo anche all’estero.

La galleria ha aperto al pubblico con 13 lavori inediti pensati

dall’artista per lo spazio nell’ex Lanificio. Lukas Glinkowski, che vive e lavora a Berlino, presente in galleria, ha accolto il confronto con critici, curatori, giornalisti, collezionisti e il pubblico interessato.