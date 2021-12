Napoli, ecco il mercante in fiera edizione speciale

Le catacombe di Napoli, al posto della gondola. La Reggia di Caserta invece del lattante. È il mercante in fiera edizione speciale dedicato al patrimonio monumentale della regione Campania, iniziativa di Natale 2021 di Campania>artecard che, grazie a una partnership con Dal Negro e al sostegno di UniCredit, Official Sponsor del pass, regala il popolare gioco di carte a chi acquista l'abbonamento al pass 365 Gold per i siti culturali della regione.

La promozione s’inserisce in una serie di iniziative che campania>artecard porta avanti all’interno del piano di valorizzazione del patrimonio culturale della Scabec, società inhouse della Regione Campania, presieduta da Assunta Tartaglione.