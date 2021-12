Peppino di Capri in concerto al Teatro Ricciardi per festeggiare i sessantatré anni di carriera artistica. L'artista vanta numerosi successi che lo hanno portato a diventare ambasciatore della canzone italiana nel mondo. Per lo show natalizio che si terrà il 22 dicembre dalle ore 20.30, il maestro sarà accompagnato da un'orchestra di dodici elementi, tra cui il musicista capuano Adriano Guarino, chitarrista storico dell'amabile voce di Capri. Unico cantante italiano a salire sullo stesso palco calcato dai Beatles, mr. Peppino, da cittadino onorario di Capua, non fa segreto di essere molto legato alla città e alla famiglia Modugno, organizzatrice dell'evento natalizio. L'artista ha ricambiato l'affetto già nel 2011, prestando la voce a “Merry Christmas”, il disco inciso per iniziative benefiche, con l'orchestra della Basilica Benedettina di Sant'Angelo in Formis.

Servizio di Dalia Coronato