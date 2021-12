Pink Life Magazine e Black Circus insieme per la One Fashion Night 2021

È stato Palazzo San Teodoro a ospitare il ritorno della One Fashion Night, storicamente organizzata dalla rivista Pink Life Magazine, fondata e diretta da Linda Suarez, che ha scelto di condividere l’organizzazione di questa special edition 2021, dal titolo “Una celebrazione del ritorno alla luce”, con Black Circus, eccellenza del made in Italy. La direzione artistica dell’evento, realizzato con il prezioso supporto di Donatella Liguori, è stata affidata ad Alessio Menna; mentre la direzione creativa è stata curata da Pasquale Esposito. L’evento è stato presentato da Benedetta Piscitelli, giornalista di Canale 21.



«Abbiamo tutti vissuto un tempo fermo, che ha provato ad abituarci alle distanze e alla mancanza di affetto e di amore – racconta Linda Suarez –. Un tempo che ci ha mostrato città deserte e ci ha catapultati negli schermi di computer e cellulari per spegnere le candeline dei compleanni della famiglia e degli amici. O anche per un saluto. Unico modo di contatto concesso. Da maggio dello scorso anno, in maniera altalenante, stiamo provando a ritornare alla vita. Quella in cui esistono gli abbracci, i baci, i sorrisi, gli incontri. Quella bella e piena di luce. Con l’edizione 2021 della One Fashion Night, insieme a Black Circus, vogliamo celebrare il tanto atteso ritorno alla luce».

Pink Life Magazine, rivista patinata dedicata alla moda, intesa come arte e creatività, e alle eccellenze della Campania, dopo lo stop forzato, torna anche in Lombardia, con la direzione editoriale affidata a Giulia Asprino, sulla base di un accordo siglato con Linda Suarez nel 2019.



Novità di questa edizione, il Premio One Fashion Night Pink Life Magazine assegnato ad Antonio Medugno, classe 1998, modello e influencer napoletano, tra i primi sette tiktoker italiani, con 3.000.000 di follower su Tik Tok e 300.000 su Instagram, premiato da Edoardo Angeloni, imprenditore nel settore trasporti cinematografici e titolare della T&D di Angeloni; Salvatore Tortora, Maestro Pasticcere di San Paolo Bel Sito (Napoli), pastry chef di “Espresso Napoletano”, che con il suo Panettone ha portato Napoli, la Campania e l’Italia sul tetto del mondo, aggiudicandosi la Panettone World Cup, premiato da Luca Morieri, Cookie Media Agency, agenzia napoletana esperta nel pianificare strategie vincenti di digital e web marketing per le eccellenze del food campano; Teresanna Pugliese, personaggio televisivo e influencer con quasi 1.000.000 di follower su Instagram, premiata da Donatella Liguori, marketing manager Pink Life Magazine; Maria Luigia Aiello, medico chirurgo esperta in Medicina e Chirurgia Estetica e specializzata in Nutrizione clinica (Galderma), premiata dal giornalista Enzo Agliardi.



Gli ospiti di Palazzo San Teodoro hanno potuto ammirare l’arte Made in Italy nelle creazioni, mostrate live in passerella, di Black Circus, Ilyesse Couture, Antonelli Pellicce, Emanuele Bilancia Couture, con Ortensia Tropeano, che ha curato il make up, e Team Leo che ha ideato e realizzato le pettinature.