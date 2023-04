Imbavagliati, a Stella Moris il Premio Pimentel Fonseca

L’inaugurazione delle attività del Festival Internazionale di giornalismo civile “Imbavagliati”, ideato e diretto dalla giornalista napoletana Désirée Klain, ha visto premiate Stella Moris, avvocato e difensore dei diritti umani, in prima linea per la liberazione di suo marito Julian Assange; Annalisa Savino, la preside fiorentina firmataria della lettera agli studenti ormai virale; e Fatou Diako, presidentessa di Articolo21 Campania. L’iniziativa contro la censura, inaugurata ieri giovedì 27 aprile, prevede altre due giornate di incontri ed eventi da svolgersi tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e Piazza Plebiscito.