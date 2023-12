Grande Fratello, gaffe di Beatrice Luzzi: scoppia il "tortellino gate"

Beatrice Luzzi è tra le protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello 2023. Tanto amata ma anche tanto criticata. Proprio negli ultimi giorni le era toccato uscire per via di alcuni problemi personali. Ecco che il pubblico di canale 5 aveva invocato a gran voce il suo ritorno all'interno della programma. C'è da dire che ogni sua mossa è spesso sotto i riflettori. Non solo della casa più spiata d'Italia ma anche dei social. Sulla piattaforma X in particolare si è scatenata una polemica nelle ultime ore. Pare infatti che la Luzzi abbia commesso una gaffe. I video dei fan mostrano una frase decisamente "strana" che la Luzzi avrebbe pronunciato durante una cena, scatenando così il "tortellino gate". Infatti nei video diffusi sulla piattaforma X Beatrice Luzzi avrebbe chiesto informazioni sui tortellini. "Ma questi sono tortellini preparati, no? Cioè già pronti?". In quel momento è arrivata la "stranezza" notata dai fan. Difatti si vede Rosy Chin mimare qualcosa con la bocca. Solo i più attenti hanno notato che la gieffina stava avvisando la Luzzi di aver fatto una gaffe. Ma vediamo cos'è successo!