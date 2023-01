Maltempo, 740 interventi dei vigili del fuoco in Campania in 24 ore

(LaPresse) Prosegue da due giorni il lavoro dei vigili del fuoco in Campania, a seguito del forte vento e della pioggia che sta colpendo l’intera regione: 740 gli interventi svolti, 235 a Napoli, 165 a Salerno, 125 a Benevento, 110 ad Avellino e 105 a Caserta. Squadre in azione per le esondazioni del Volturno e del Sarno). Nel video la rimozione di un albero che ostruiva il deflusso del fiume Tanagro a Polla, nel salernitano. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE