Scudetto, piazza Duomo esplode al gol del Milan in casa del Sassuolo

(Adnkronos) - I tifosi del Milan conquistano piazza Duomo e come a Reggio Emilia - con i rossoneri che hanno messo al tappeto con tre gol il Sassuolo in neanche 35 minuti - anche Milano sembra avere una sola tifoseria: ci sono solo magliette della capolista e i colori dell’Inter (già pochi a inizio partita) sono spariti. Gli sfottò contro i nerazzurri non mancano, ma a prevalere sono i cori per gli autori dei gol che sembrano mettere in bacheca il 19esimo scudetto per il Milan.