La rivista Time ha eletto Elon Musk come persona dell’anno. Il titolo è dunque andato al fondatore di SpaceX e Tesla, nonché attuale uomo più ricco del mondo, che ha battuto la concorrenza, da Britney Spears a Stacey Abrams. Una scelta che sui social è stata aspramente criticata non solo in America ma anche qui da noi.

