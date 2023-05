«Superquark è di papà», Alberto Angela annuncia così il nuovo programma di divulgazione scientifica

Alberto Angela ha annunciato su Facebook l’arrivo di un nuovo programma di divulgazione scientifica in prima serata su Rai1, che andrà in onda a partire dalla prossima estate. L’amatissimo divulgatore scientifico ha sottolineato, in un lungo e accorato post, l’importanza della figura di suo padre Piero, scomparso lo scorso agosto, come punto di riferimento per molti giovani che hanno deciso di intraprendere la strada della scienza. Tuttavia, il nuovo programma non avrà il nome di SuperQuark, il marchio creato dal padre di Alberto, che rimarrà suo per sempre e per il quale ha fatto richiesta alla Rai di ritirarne il nome, proprio “come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra”. Il nuovo programma amplierà i temi della trasmissione, parlando maggiormente di archeologia, geopolitica, antropologia e psicologia, pur mantenendo vivi gli argomenti tipici di SuperQuark legati alla divulgazione scientifica. Foto: Kikapress Music: Korben