Venerdì 16 Giugno 2017, 23:30 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 23:30

Bus troppo carico per trasportare tutti e tanto caldo a bordo, va in scena la protesta nel terminal di piazza Kennedy ad Avellino. La corsa finita nel mirino degli utenti è stata quella diretta dal capoluogo ad Ariano Irpino alle 14,15. Una trentina di pendolari ha fatto sentire ieri il malcontento, scendendo dal pullman, un vecchio modello, chiedendo al personale dell’Air di risolvere la situazione.Un tira e molla che s’è protratto per circa quaranta minuti, fino a quando un altro bus ha trasportato il gruppo di utenti che protestavano fino al deposito dell’azienda a Pianodardine. Qui, i trenta utenti diretti a Grottaminarda e Ariano Irpino sono stati fatti salire su un altro mezzo.