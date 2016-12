Sabato 31 Dicembre 2016, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 09:42

C'è affinità tra un velista e un critico gastronomico. Entrambi vincono se capiscono prima degli altri da dove verrà il vento preparando così le vele ad accoglierlo. Giriamo in continuazione in lungo e in largo e vi presentiamo dieci spunti per capire cosa sta succedendo nella cucina italiana ai tempi della globalizzazione e dei social network, e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci.Abbiamo scelto dieci personaggi ben conosciuti dagli appassionati, forse un po' meno dal grande pubblico, a parte coloro che vanno in televiosione. Si tratta, badate bene, non dei migliori, ma di coloro che, attraverso la parola, i piatti, il locale, stanno facendo tendenza.In testa sempreche, a parte l'outing sul referendum, è davvero il leader della nuova cucina italiana. Cultura, ricerca, perfezione e visione internazionale ne fanno un cuoco di caratura mondiale. A seguire volti noti e meno noti, come quello diche chiude il 2016 con grandissimi successi e forti progetti anche se non è più presente a Napoli con le sue bombe. Ci sono poi, cuoco rivelazione a Parigi,, mattatore dell'ultima guida Michelin,protagonista in tv ma con i piedi ben piantati in cucina sul Lago d'Orta.E ancora il fenomeno, pizzaiolo di nuova generazione con una visione non settaria della professione, i fratellia Lecce che hanno fatto l'apertura più straordinaria dell'anno, personaggi comesul Garda ein Sardegna che battono strade originali e solitarie. Infine Cristina Bowerman, protagonista nel 2017 della più spettacolare annunciata apertura di tutti i tempi in Italia a Roma.Buon anno a tutti!