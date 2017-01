Domenica 1 Gennaio 2017, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 17:07

Si è rinnovato anche quest'anno alle 12 in punto il tradizionale tuffo nelle acque del mare in località Granatello a Portici ( Napoli). Un gruppo di circa trenta persone, uomini e donne, ha sfidato il freddo e si è immerso nelle acque antistanti la spiaggia 'Le Mortellè davanti a numerosi curiosi. L'iniziativa è organizzata dal 'Gruppo primo gennaiò e dall'associazione sportiva dilettantistica 'il Delfino Napolì e rappresenta un modo per sensibilizzare le istituzioni al recupero del mare e della costa. A dare supporto anche la delegazione locale della Croce rossa che ha allestito un gazebo di primo soccorso e messo a disposizione ambulanze, oltre a volontari di Protezione Civile. Risaliti in spiaggia, i nuotatori hanno brindato all'inizio del nuovo anno con panettone e champagne.