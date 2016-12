Venerdì 23 Dicembre 2016, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 10:43

Casoria. Si sono conclusi i lavori della conferenza dei servizi composta da Comune, Regione e Città metropolitana di Napoli e finalizzati al via libera del nuovo investimento commerciale che farà rinascere lo storico Euromercato, il primo centro commerciale napoletano, aperto nel 1978 e chiuso durante una profonda crisi nel 2010, sotto l'insegna Carrefour. Da allora l' intera area commerciale ubicata sulla circumvallazione esterna, a poca distanza dall'aeroporto di Capodichino, è rimasta abbandonata ed è stata sfigurata da ladri e vandali.Ma il gruppo Globo, che ha partecipato ai lavori della conferenza, la farà rinascere realizzando una nuova iniziativa commerciale. "La conferenza ha appena superato tutti gli ostacoli di natura burocratica e urbanistica e concluso i lavori - fa sapere Pasquale Fuccio, il sindaco di Casoria - intanto Globo mi ha detto che l' apertura è prevista ad aprile. Ma si tratta di una data orientativa". Resta da definire la sorte dei circa 140 addetti dell'ipermecato ex Carrefour. Stanno chiedendo il reimpiego nel nuovo investimento, dopo aver messo a segno una raffica di proteste e manifestazioni per sei anni di fila.