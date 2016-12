Venerdì 30 Dicembre 2016, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:29

Ladri quasi gentiluomini o, più che altro, con un'attenzione nei confronti della Santa derubata. È stato un furto, decisamente singolare quello avvenuto nella Chiesa di Santa Maria della Libera, al Vomero, depredata di tutte le formelle in argento degli ex voto che circondavano la statua di Santa Rita allestita sulle pareti di una navata laterale. Nel bottino dei malviventi ci sono finiti anche un computer portatile e l'ostensorio custodito nel tabernacolo dietro l'altare. Elemento distintivo dei criminali che hanno spaccato il vetro della nicchia dove troneggia la Santa detta 'dell'impossibile' è stato l'aver lasciato delle rose accanto alla statuina, pur rubando tutti i manufatti di argento 'ex voto', donati da chi aveva ricevuto la grazia.L'episodio, accaduto una settimana fa all'interno della Chiesa in via Belvedere, è stato regolarmente denunciato dal sacrestano alle forze dell'ordine che durante i primi accertamenti hanno preso atto di come il furto sia stato messo a segno senza effrazioni o particolari danneggiamenti delle porte. In pratica, i ladri sono entrati dalla parte retrostante alla parrocchia dove c'è un cortile e dove la porta sembra essere stata aperta senza problemi come se i malintenzionati avessero a portata di mano le chiavi giuste. Successivamente chi ha violato il luogo sacro, è andato dritto al tabernacolo per rubare il porta ostie, svuotandolo quasi come un gesto rispettoso, così come l'aver lasciato le rose vicino Santa Rita. Il vetro, a protezione della statuina sacra, è stato immediatamente ripristinato dal parrocchiano, sebbene senza più i numerosi ornamenti delle formelle d'argento, e sono state cambiate anche le serrature delle porte esterne ma il misterioso furto è ancora senza responsabili.Di certo la comunità parrocchiale, che fa riferimento alla Chiesa Santa Maria della Libera frequentata dal Sindaco De Magistris, è sotto shock. «Non riusciamo a immaginare chi possa aver avuto il coraggio di rubare gli ex voto e il porta ostie- dicono Dino e Fabio della comunità parrocchiale- ma l'aver lasciato le rose alla Santa ci fa immaginare dei ladri credenti».