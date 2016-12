I carabinieri hanno arrestato due elementi di vertice del clan “Ascione-Papale” di Ercolano a seguito di altrettante sentenze definitive di condanna emesse dalla Corte di Cassazione.



Si tratta di Ciro Papale, 55enne, di Ercolano, sorvegliato speciale, condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione per concorso in estorsione continuata e aggravata dall’art. 7 della Legge Falcone -fatti commessi a Ercolano fino al 2009- e di Alessandro D’Anna, 33enne, di Portici, sorvegliato speciale, condannato a 6 anni di reclusione, anche lui per concorso in estorsione continuata e aggravata dall’art. 7 e concorso in tentata estorsione continuata e aggravata, reati commessi a ercolano fino all’aprile 2009.



Gli arrestati sono ora nel centro penitenziario di Secondigliano.

Lunedì 26 Dicembre 2016, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 18:37

