«Apprendiamo con stupore e profonda preoccupazione e respingiamo con fermezza il provvedimento di Consip di escludere Romeo Gestioni dalla gara FM4». Lo si afferma in una nota diffusa dalla direzione di Romeo Gestioni Spa. «Una decisione - si legge nel comunicato - presa in una fase di procedimento preventivo e cautelare e dunque senza che ci sia alcun giudicato, di alcun grado giudiziario, che sancisca una qualche responsabilità o colpevolezza su qualsivoglia tema da parte di Romeo Gestioni. Una decisione presa in dispetto della sentenza della Cassazione che ha cancellato il provvedimento di arresto di Alfredo Romeo, con rinvio a nuovo Tribunale del Riesame, per vizi accertati di cui non si hanno ancora le motivazioni».





«Un provvedimento, quello di Consip, - scrive la Romeo Gestioni - che contrasta e scavalca la decisione del GIP di Roma, che ha sospeso ogni decisione nei confronti di Romeo Gestioni fino alla data del 31 luglio prossimo. Un provvedimento, infine, firmato dall'amministratore delegato di Consip che, dagli atti del processo, risulta non aver tempestivamente denunciato all'autorità giudiziaria pesanti pressioni nei suoi confronti da parte di concorrenti di Romeo Gestioni. Fatti da lui stesso confermati come persona informata dei fatti». «Avverso il provvedimento di Consip, Romeo Gestioni - conclude la nota - agirà in tutte le sedi penali, civili e amministrative a difesa della propria immagine e dei propri interessi».

Venerdì 16 Giugno 2017

