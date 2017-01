Martedì 10 Gennaio 2017, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Leggo una dichiarazione del sindaco di Napoli di irresponsabile attacco personale al Presidente della Regione. Si utilizzano a tale scopo, in modo volgare, i gravissimi fatti accaduti presso l’ospedale di Nola. Ci sarebbero valide ragioni per ignorarlo. E invero, di ignoranza dei fatti e di mancanza totale di sensibilità rispetto a problemi seri, davvero non si avverte il bisogno», dice il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. «C’è chi sta affrontando l’eredità drammatica di malgoverno, disorganizzazione e clientela politica, ed ha avviato un rinnovamento profondo e percepibile da tutte le persone serie, del comparto sanità. E c’è chi pensa di coprire la propria nullità amministrativa con disdicevole ironia».