Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Commosso addio oggialla sfortunata Elena Boscolo Contadin. La ventottenne ha trovato la morte solo due ore dopo l'arrivo del Natale, investita in viale Da Verrazzano mentre attraversava la strada assieme al suo fidanzato Alberto. In internet continuano a diffondersi messaggi di cordoglio che ricordano la giovane. Molti amici, sul proprio profilo Facebook, hanno messo in segno di lutto un nastro nero come immagine personale.L'incidente è avvenuto attorno a mezzanotte e venti: Elena assieme al suo fidanzato Alberto erano andati, assieme ai colleghi, a mangiare al ristorante Zafferano per festeggiare l'arrivo del Natale. Accompagnati a casa da una coppia di amici, hanno attraversato la strada sulle strisce. Qui sono stati travolti da una Citroen C3 bianca condotta da un ventitreenne cameriere di Sottomarina. Il giovane non si è fermato subito al momento dell'incidente, ma ha proseguito la sua corsa, è tornato a casa e, stando a quanto riferito dai carabinieri alla Procura, solo dopo mezz'ora è tornato sul luogo dell'incidente a piedi. Incalzato dai militari con alcune domande ha poi confessato le sue responsabilità. (m.b.)