Bambino di 2 anni avvelenato con del topicida, il ciuccio era caduto in giardino. «Operai imprudenti»

Un bambino di 2 anni è venuto a contatto con del topicida mentre stava giocando nel giardino dove vive con i suoi genitori e, dopo aver mostrato sintomi da avvelenamento, è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove si trova ora sotto stretta osservazione dei medici.

È successo a San Martino in Strada, nel Lodigiano, in un momento in cui i genitori l'avevano perso di vista.

Come sta

Gli esami del sangue eseguiti all'ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato il bambino avvelenato da un topicida, hanno escluso che il piccolo possa peggiorare nelle prossime ore. Lo ha riferito il parroco don Davide Chioda, che in queste ore è in stretto contatto con i genitori del bimbo. La ditta di derattizzazione era arrivata nella casa parrocchiale stamattina, chiamata dalla stessa famiglia del bambino. «Questi operai - dice stasera il parroco - penso siano stati imprudenti a lasciare delle pastiglie di veleno per terra».