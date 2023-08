Malore e arresto cardiaco mentre fa jogging in spiaggia: salvato dalla bagnina 18enne Elena con defibrillatore e massaggio

Lei, Elena Penzo, ha 18 anni. Lui, un uomo di nazionalità straniera, di cui non è stato reso noto il nome, di anni ne ha 59. Non si tratta di una coppia di sposi o fidanzati "insolita" (ammesso che, in questi casi, la parola abbia un significato) ma il legame tra i due appartiene alla categoria di quelli che non si dimenticano. Elena, infatti, ha salvato la vita dello straniero, grazie alla sua prontezza e alla sua preparazione e lui, quando tornerà a poter frequentare una spiaggia, non potrà fare a meno di ricordarselo. L'episodio (segnalato dal blog Chioggia Azzurra) è accaduto ieri mattina, in prossimità della torretta 13, dove la ragazza era in servizio come bagnina di salvataggio.

Il salvataggio

L'uomo come è stato, poi, ricostruito dai testimoni - stava facendo jogging sulla spiaggia, quando ha avuto un malore e si è accasciato a terra.

I bagnanti più vicini hanno avvertito Elena che, di corsa, dalla sua postazione, si è precipitata sul luogo dell'incidente con il defibrillatore in dotazione (tutte le torrette ne hanno uno) e si è resa conto che l'uomo non respirava e non aveva battito: era in arresto cardiaco e rischiava la vita (o la perdita di alcune funzioni fisiologiche) se l'ossigeno, non più trasportato dal flusso sanguigno, avesse tardato ancora a raggiungere il cervello.

Ma lei ha azionato il defibrillatore e, alternando questo strumento con il massaggio cardiaco, ha riportato in vita il turista, affidandolo, poi, alle cure dei sanitari del 118 che, avvertiti a loro volta, si erano portati sul posto.

Il post di Armelao

Per Elena sono arrivati anche i ringraziamenti del sindaco Mauro Armelao. «Questa mattina - ha scritto il primo cittadino su Facebook - sono andato a salutare e ringraziare a nome della città, Elena Penzo, una ragazza di appena 18 anni, una/o dei nostri splendidi bagnìni che garantiscono la sicurezza dei bagnanti durante questa stagione estiva 2023. Ragazzi e ragazze giovani motivati/e e ben addestrati/e. Elena ha salvato la vita ad un uomo austriaco, in arresto cardiocircolatorio, praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore. Brava, sei un esempio di altruismo, abnegazione e senso del dovere, un esempio per molti giovani della nostra città e non solo. Chi salva una vita, salva il mondo intero».