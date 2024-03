Gaetano ricoverato in ospedale Cardarelli per la febbre alta, muore per un arresto cardiaco: aveva 34 anni

Una vita stroncata troppo presto. Gaetano Costantino di Capodrise, in provincia di Caserta, è deceduto a causa di un arresto cardiaco all'ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverato da un giorno. Il suo è stato un vero e proprio calvario: negli ultimi giorni gli è salita la febbre alta e non si è mai più abbassata. Sono disperati i suoi genitori Cecilia e Domenico che hanno perso un figlio in giovane età.

I funerali

Quando la notizia si è diffusa, il paese si è stretto nel cordoglio e nel dolore, mostrando vicinanza alla famiglia. È stata una notizia choc, improvvisa, difficile da metabolizzare. I funerali si svolgeranno domani, 9 marzo, alle 10 di mattina presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo.

I genitori purtroppo, oggi piangono un altro figlio, dopo che il fratello maggiore Alessandro morì nel 2011 a causa di un terribile incidente stradale in moto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Gaetano. «Rimarrai per sempre nei nostri cuori», si legge su Facebook.