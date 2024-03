Si ribalta con l'auto, soccorsi vani: 57enne perde la vita

Oggi, intorno, alle 17.30 un incidente è costato la vita a un 57enne. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta sulla Sp 325 nel comune di Caiazzo, frazione San Giovanni e Paolo, per un incidente stradale con solo un'auto coinvolta. Al loro arrivo sul posto i caschi rossi hanno trovato il veicolo che, dopo essersi ribaltato, ha finito la sua corsa al centro dalla sede stradale, con il suo occupante, un 57enne, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

I vigili del fuoco immediatamente hanno estratto l'uomo ferito consegnandolo alle cure del 118 presente sul posto con un'ambulanza che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'intervento è ancora in atto e i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza il veicolo per il successivo recupero.