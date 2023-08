Fermato con 1,3 chilogrammi di stupefacenti, 30enne arrestato

Ha cercato con una manovra repentina di cambiare strada per evitare di essere controllato al posto di blocco organizzato dai carabinieri, ma ha solo insospettito i militari che gli hanno subito intimato l’alt. É accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Porta Vetere a Caiazzo, dove i carabinieri della Stazione di Ruviano stavano eseguendo un posto di controllo.

Il trentenne di Dragoni, in transito a bordo dell’autovettura in uso, dopo essere stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una busta in plastica contente oltre 1 chilo di marijuana e 3 involucri, avvolti in carta stagnola, contenenti circa 300 grammi di hashish. Lo stupefacente era stato occultato dietro il sedile del conducente.



Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato ed accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.