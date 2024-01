Muore durante il funerale del suocero: Sarah crolla davanti ai tre figli piccoli, aveva 39 anni

Tragedia nella tragedia. Mentre pronunciava l'elogio funebre al funerale del suocero, una 39enne inglese ha avuto un malore ed è morta sul colpo. Davanti a lei, il compagno e i tre figli, di 6, 7 e 16 anni.

La vicenda

Stava pronunciando l'elogio funebre al funerale del suocero Sarah Healey, la 39enne inglese morta per un sospetto arresto cardiaco durante le esequie del nonno dei suoi figli.

La donna si trovava lì insieme insieme al suo compagno, James West, e ai tre bambini, di 6, 7 e 16 anni. Secondo il "Mirrow", la 39enne stava tenendo un discorso per ricordare il suocero, Roy West, morto di cancro a 81 anni, quando ha avuto un attacco di aritmia o un arresto cardiaco. «È stato un colpo terribile per la nostra famiglia. È stato un duro colpo per il suo compagno, che aveva appena perso il padre. È stato un duro colpo per i tre bambini rimasti indietro ed è stato un duro colpo per il padre, me e la sorella minore di Sarah, Trisha, che era alla cerimonia con noi», ha raccontato la madre, Gladys Healey.

Secondo le prime ricostruzioni, Sarah Healey non aveva problemi cardiaci o altre patologie. Infermiera professionista, la donna si era specializzata in oncologia e nel trattamento dei pazienti affetti da cancro. A commentare la tragedia anche sua sorella, Trisha Healey: «Perdere la mia unica sorella maggiore è stata la cosa più difficile che abbia mai vissuto. Le parlavo ogni giorno e avevamo un legame estremamente stretto che solo le sorelle possono sperimentare. La vita non sarà più la stessa, ma trovo che pianificare le cose con gli amici, parlare e piangere quando necessario senza vergogna sia stato d'aiuto». Al lutto si è aggiunto anche il padre, Dave Healey: «Una delle cose più preziose che ho imparato è che, invece di cadere nella disperazione assoluta, puoi provare a fare qualcosa di utile in memoria della persona amata. Penso che sia un consiglio importante».