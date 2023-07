Camerota, turisti rischiano di annegare: doppio salvataggio in poche ore

Doppio salvataggio, oggi pomeriggio, sul litorale di Marina di Camerota. Nel primo caso, due turisti sono stati salvati miracolosamente grazie all'intervento tempestivo dei bagnini nello specchio d'acqua antistante la spiaggia del Troncone, in località Mingardo. Nel secondo caso, una coppia, invece, è stata tratta in salvo sulla spiaggia della Calanca.

Nel primo caso, un 30enne di Napoli e un 47enne di Castellammare di Stabia hanno rischiato la vita quando il mare improvvisamente è diventato molto agitato e li ha spinti verso la scogliera. Improvvisamente, la situazione è precipitata e le onde se li stavano trascinando via.

I due, presi dal panico, hanno chiesto aiuto gridando ai bagnini presenti sulla spiaggia.

Il titolare dello stabilimento balneare "Lido Tre Tre", Raffaele Saturno, è stato il primo a reagire senza esitazione, tirando fuori dall'acqua i malcapitati, portandoli in salvo verso la spiaggia.Il salvataggio non è stato solo merito di Raffaele Saturno, ma anche grazie all'aiuto dei bagnini e di altri turisti presenti sulla spiaggia, che si sono mobilitati per fornire assistenza e supporto durante l'operazione di salvataggio.

Altro salvataggio in mare, a poca distanza, dove Andrea Gigi e Gerardo Diotaiuti, due bagnini rispettivamente del villaggio Macinelle e dell’Hotel Baia delle Sirene, hanno salvato una coppia di fidanzati. I due turisti non riusciendo a tornare a riva, hanno chiesto aiuto. Andrea e Gerardo si sono fiondati in mare immediatamente: il primo ha raggiunto la ragazza che era già stata trascinata via dalla corrente, il secondo ha tratto in salvo il ragazzo che voleva raggiungere la fidanzata. Per entrambi sono tanto spavento.