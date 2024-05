Un intervento concreto e risolutivo per far fronte all’emergenza frane che da anni insite sulla strada del Ciglioto, nel Comune di Camerota. L’amministrazione comunale con il sindaco Mario Salvatore Scarpitta insieme al consigliere provinciale delegato alla viabilità Vincenzo Speranza due giorni fa ha incontrato i cittadini della frazione Licusati per illustrare il progetto di messa in sicurezza della provinciale 66, arteria già al centro di diversi interventi, su cui continua ad insistere il dissesto idrogeologico.

Una situazione che comporta gravi rischi per l’incolumità degli automobilisti e il rischio di isolamento per Licusati. Solo qualche mese fa nella strada del Ciglioto si è aperta una voragine all’altezza di uno dei tornanti nella zona alta della collina. Il Comune di Camerota ha interessato dell’emergenza la Provincia al fine di trovare insieme una soluzione definitiva. «Negli anni sono stati tanti gli interventi realizzati sul Ciglioto», ricorda Scarpitta. Gli interventi sull’arteria, di fondamentale importanza per tutto il territorio, riguardano il rifacimento dei muri che costeggiano la strada, l’installazione di reti paramassi per evitare la caduta di rocce, soprattutto all’incrocio con la Mingardina, e il rifacimento del manto stradale.

Durante la riunione sono stati illustrati i lavori che interesseranno la pericolosa voragine. L’intervento, che prevede lo stanziamento di 240mila euro da parte della Provincia di Salerno guidata dal presidente Franco Alfieri, consisterà nell’installazione di una paratia con pali, per circa 30 metri, che garantiranno un consolidamento definitivo della frana. «Si tratta di un’opera già finanziata dalla Provincia e siamo in attesa della conclusione di una Conferenza di servizi. Garantiremo il consolidamento definitivo di quel fronte di frana che esiste da decenni», ha sottolineato il consigliere Speranza. Intanto altre importanti novità arrivano per la viabilità del territorio a sud di Saleno.

Ieri mattina il presidente della Provincia di Salerno Alfieri ha partecipato a Prignano Cilento, al Centro di Educazione e Documentazione Ambientale della diga Alento, alla cerimonia di presa in consegna per l’esercizio da parte della Provincia di Salerno di due tratti della strada di collegamento Diga Alento Stio. Si tratta di un intervento di viabilità importante ai fini dello sviluppo infrastrutturale delle comunità locali. All’evento hanno partecipato anche i sindaci dei Comuni di Prignano Cilento, Cicerale, Perito, Monteforte Cilento e Stio.