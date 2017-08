In tre sullo scooter, tragedia sfiorata per una famiglia. Poi l'inaspettata reazione

Lunedì 21 Agosto 2017, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'intera famiglia, papà, mamma e figlioletta, che viaggiava in scooter, se l'è vista davvero brutta quando un automobilista, altrettanto indisciplinato, ha azzardato una pericolosa inversione a U lungo un tratto in cui tale pericolosa manovra era vietata.Questo video, diventato virale sui social network cinesi, mostra chiaramente la famiglia a bordo dello scooter viaggiare a velocità sostenuta lungo la corsia di sorpasso quando un'auto, che viaggiava a destra, ha tentato l'inversione e costretto l'uomo in sella a frenare così di colpo che il mezzo si è letteralmente ribaltato.Miracolosamente, i due genitori e la loro bimba si rialzano senza gravi conseguenze, mentre il guidatore fugge lontano dal punto dell'incidente. Forse anche per questo il centauro ha un gesto di stizza decisamente particolare e un po' esagerato: se lo scooter non è rimasto incidentato dopo la caduta, probabilmente lo sarà ora.