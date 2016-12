Mps, ok Cdm salvataggio pubblico. Gentiloni: «Un fondo di 20 miliardi per tutelare il risparmio»

Ok del consiglio dei ministri al salvataggio di Mps. «Abbiamo approvato il decreto che abbiamo definito il decreto salvarisparmio che si basa sull'autorizzazione ricevuta dal parlamento con ampia maggioranza a costituire un fondo di 20 miliardi per intervenire a tutela del risparmio». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del Cdm.



«Credo che questa rappresenti una giornata importante, di svolta» per Mps «di rassicurazione per i suoi risparmiatori e per il suo futuro», ha detto il premier, sottolineando che nella stesura del decreto salva-risparmio «ci siamo impegnati in modo particolare nelle modalità di intervento della situazione del Monte dei Paschi». Il ministro Pier Carlo Padoan ha assicurato che

«Ci aspettiamo - ha aggiunto - che Mps chieda l'attivazione che metterà in sicurezza e consentirà alla banca di continuare nel suo piano industriale. La terza banca italiana tornerà pienamente in forza per operare».

Nel pomeriggio era fallito l'aumento di capitale. L'operazione di aumento di capitale di Mps, lanciato lunedì 19 dicembre, «non si è chiusa con successo». Lo aveva comunicato l'istituto. «Non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale».



Spiega Mps che nell'operazione non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell'operazione annunciata il 25 ottobre e delle autorizzazioni ricevute dagli organismi di vigilanza nazionali e sovranazionali.

Consob sempre nel pomeriggio aveva disposto la sospensione domani delle negoziazioni nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi di internalizzazione sistematica italiani relativamente ai titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena spa e agli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena spa. È quanto si legge sul sito della Commissione. Su questo Padoan ha detto: «La decisione di Consob è assolutamente normale in queste condizioni».

«Mps tornerà presto in forze».