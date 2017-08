Lunedì 21 Agosto 2017, 19:49

CITTA' DI CASTELLO - Un'altra tragedia sul lavoro: vittima un uomo rimasto schiacciato dal trattore nelle campagne intorno a Monte Santa Maria Tiberina. Purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: l'incidente non gli ha lasciato scampo e praticamente è morto sul colpo.Immediato l'intervento di vigili del fuoco, ambulanza del 118 e forze dell'ordine. Un intervento reso ancora più delicato dalla zona impervia in cui la vittima stava lavorando. Tutti gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire la dinamica di quanto accaduto.