Aleppo, anche 68 bambini uccisi nell'attentato al convoglio di bus

Tra le vittime dell'che stava evacuando profughi, in gran parte sciiti, in fuga dalla città siriana di Aleppo, almeno 68 sono bambini e 13 le donne. Lo rende noto l'Osservatore siriano per i diritti umani (Ondus). Il bilancio dell'attentato kamikaze è salito a 126 morti. Le operazioni di evacuazione dei civili sono riprese oggi: almeno 3000 siriani saranno trasferiti da Foua e Kfarya, mentre altri 200, in maggioranza combattenti, saranno evacuati da Zabadani e Madaya.