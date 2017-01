Mercoledì 11 Gennaio 2017, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 21:59

Contro il guardrail in motorino, forse a causa di una buca sul manto stradale. Questo è quanto avvenuto questa sera a Battipaglia, dove un giovane di 23 anni è stato vittima di un incidente sulla zona industriale. Il ragazzo sarebbe stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza, dove i medici gli starebbero prestando le prime cure. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto fra via Spagna e via delle Industrie. Il giovane stava guidando il proprio scooter, quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo e si sarebbe schiantato contro il guardrail. Il sospetto è che il centauro possa essere caduto a causa di una buca sull'asfalto.A rendersi conto di quanto era avvenuto, un automobilista che transitava lungo la strada. Resosi conto della gravità dello schianto, l'uomo ha immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari hanno riscontrato diverse ferite, che hanno reso necessario il trasporto d'urgenza presso l'ospedale di Battipaglia. Il giovane, ricoverato in prognosi riservata, stando alle prime indiscrezioni avrebbe riportato un trauma cranico, diverse fratture e una lacerazione a un arto.