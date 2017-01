Antonella Mosetti in ospedale, la figlia Asia racconta la verità sulla sua operazione

Venerdì 6 Gennaio 2017, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 09:02

svela il motivo delinfatti, ha subito un piccolo intervento chirurgico e in questi giorni è finita al centro dell'attenzione mediatica. Tutti si sono chiesti cosa fosse successo all'ex volto di Non è la Rai.''Piccolo intervento superato'', aveva immediatamente chiarito Antonella su Instagram. In molti hanno pensato a un ritocco estetico, ma è la figlia a raccontare tutta la verità..."Qualcuno abbia la decenza in una situazione del genere di tacere, ci sono altre occasioni in cui sfoggiare la vostra cattiveria’ - scrive in un post la Nuccetelli - mamma ha avuto un piccolo intervento alle ovaie, adesso è tutto risolto’’. Non ci resta che augurarle una buona guarigione".