Gli scoiattoli rubano la cioccolata dal negozio: «Aiutatemi, cosa devo fare?» | Video

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:34

Gli scoiattoli rubano la cioccolata dal negozio di alimentari a conduzione familiare e gli esercenti chiedono aiuto al web.È quello che sta accadendo da qualche mese in Canada, a Toronto, dove il 'Luke's Grocery', gestito da Paul Kim, è diventato razzia di golosissimi scoiattoli che entrano di soppiatto dalla strada e in poco tempo riescono a conquistare l'ambita delizia. Come si vede dai video pubblicati dal canale YouTube che la famiglia Kim ha deciso di aprire, gli scoiattoli golosi e un po' mariuoli sono almeno due: uno ha il pelo nero, l'altro più tendente al marrone. Il primo furto documentato con un video, risalente allo scorso ottobre, riguarda un Kinder Bueno, mentre un mese più tardi un altro roditore ha sottratto un delizioso snack della catena inglese Cadbury.Un po' per scherzo, un po' per disperazione, visti i continui furti, la famiglia Kim ha anche aperto un account Twitter lanciando una specie di campagna chiamata 'StopThatSquirrel' (Ferma quello scoiattolo).«Non riusciamo ad acchiapparli, anche con la zavorra del loro bottino sono troppo veloci» - ha spiegato a Metro.co.uk Paul - «Anche i passanti ci hanno provato, ma non riusciamo a prenderli».