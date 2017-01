Lavorare vivendo in vacanza: ecco dove mandare il cv

Lunedì 9 Gennaio 2017, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 11:03

Vivere viaggiando e guadagnarci come un lavoro in piena regola. Questa è l'eccezionale offerta lavorativa che chiede di essere disponibile a viaggiare tra New York, Caraibi, Asia e Mediterraneo, saper usare Instagram e i suoi filtri, e avere uno smartphone. Sono tra i requisiti richiesti nell'annuncio di lavoro della compagnia di crociera Royal Caribbean International.Il candidato ideale avrà più di 21 anni, si legge, "dovrà saper scrivere, raccontare, fotografare tutti i luoghi meravigliosi che visiterà tra giugno e luglio del 2017 a bordo delle nostre navi". La compagnia offre "tutti i trasporti e il soggiorno spesato", oltre a uno stipendio di 3mila sterline pari a circa 3mila e 500euro. L'abbigliamento? Informale. Portatevi costume da bagno, sandali e occhiali da sole. I tempi però sono strettissimi. Il curriculum va mandato entro il 31 gennaio.