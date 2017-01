Sorrento si illumina con Ron

Martedì 3 Gennaio 2017, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 13:02

Continua a Sorrento la nona edizione della rassegna «M’illumino d’inverno», coinvolgendo le strade del centro cittadino, i borghi, i monumenti e i luoghi simbolo, per la gioia di cittadini e turisti. Promosso dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento, la rassegna vede una programmazione musicale particolarmente ricca, che domenica sera vedrà in piazza Tasso, alle 21, un grande della canzone d'autore italiana, Ron, pronto a tornare in gara a Sanremo, con ospiti Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. Il 14 gennaio, al teatro Tasso, spazio a Chiara Civello, il 20 a Irene Grandi, il 21 ad Alice protagonista di un talk show canoro condotto da Federico Vacalebre, il 28 ad Ambrogio Sparagna. Tutti gli eventi saranno ripresi e raccolti in un documentario di Mvula Sungani dal titolo «Caruso, qui dove il mare luccica».