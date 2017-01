Vasco anti-secondary ticketing

Martedì 3 Gennaio 2017, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il management di Vasco Rossi, Giamaica, ha individuato in Best Union il nuovo soggetto in grado di garantire, attraverso il circuito di vendita on line Viva Ticket, la massima pulizia e trasparenza nella vendita dei biglietti per l'evento del primo luglio a Modena Park. Giamaica, dopo lo scandalo del secondary ticketing, assicura la volonta di porre Siae e Associazione dei Consumatori nella condizione e nel ruolo di verifica delle modalità di vendita dei biglietti, per combattere il mercato secondario: «Non è stato facile, né tantomeno indolore, dover prendere la decisione di interrompere l'ormai annoso rapporto commerciale con Live Nation, la multinazionale che pare abbia praticato il sistema di mercato secondario nella vendita di biglietti on line», recita il comunicato di Tania Sachs, storico ufficio stampa del rocker più amato d'Italia: «Pur essendone totalmente estraneo, Vasco Rossi, nell’ottica della trasparenza che lo ha contraddistinto in tutti questi 40 anni di Fronte del Palco, ha coerentemente scelto la “resistenza” e, forzatamente, il “cambiamento”.Punto e a capo.Per la nostra festa “epocale” si ricomincia da zero, con l’auspicio di avere identificato un sistema inedito di vendita, rivoluzionario e che rappresenti soprattutto una novità rispetto ai metodi storici».La data di messa in vendita dei biglietti per l’evento di Modena Modena Park, e le modalità di acquisto saranno comunicate in una conferenza stampa che si terrà il 17 gennaio presso la sede milanese della Siae.Giamaica, si conclude il comunicato, «lavora per il miglioramento, consapevole che la questione “mercato secondario” non è di immediata soluzione ma è necessario e nostro dovere contrastarlo, per quanto è in nostro potere fare. Anche invitando il pubblico a non cadere nei siti che offrono biglietti a prezzi maggiorati».