Antonella Mosetti ricoverata in ospedale, la figlia Asia Nuccetelli: "Brutta cosa, sono fiera di te" -Guarda

🤕💪🏻#shhh 🙌🏻#strongwomen#piccolo intervento superato !!!! Una foto pubblicata da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 3 Gen 2017 alle ore 06:12 PST

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 11:27

"Sono fiera di te, mamma. Fiera perché hai superato questa brutta cosa con il tuo sorriso migliore", scrivesui social dopo l'operazione della mamma. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva preoccupato i fan dopo aver pubblicato una foto in un letto d'ospedale. Non si conoscono i motivi del ricovero, ma l'intervento è avvenuto dopo la separazione dal fidanzatoAntonella Mosetti è ricoverata all'La showgirl ha accompagnato la foto con la frase: "Piccolo intervento superato!"La figlia prosegue: "Hai dato forza a tutta la nostra famiglia quando, forse, avevi bisogno tu di tanta forza. Sono state settimane difficili, finalmente ieri è arrivata la bella notizia dopo il tuo ricovero. Sei una grande, sempre insieme in ogni situazione. Ti voglio bene, non so cosa farei senza di te".In un precedente post su Instagram la Mosetti aveva scritto: "È così che rimani vivo. Quando soffri tanto da non riuscire a respirare. È così che sopravvivi. Sarai sempre in me".