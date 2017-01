Martedì 3 Gennaio 2017, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ad allietare gli ultimi scampoli di queste particolari feste natalizie arrivano ad Amatrice i comici del programma televisivo di Raidue «Made in Sud».Domani, mercoledì 4 gennaio 2017 alle ore 16.30 presso la mensa del Campo 0, Peppe Laurato, Luisa Esposito, Rosaria Miele, Mino Abacuccio, Enzo Fischetti, Enzo e Sal (Enzo Busto e Salvatore Strazzullo) e Francesco Albanese saranno i protagonisti dello spettacolo "Un Sorriso per Amatrice", evento offerto in collaborazione con il Club Napoli San Francesco Montella.I cabarettisti vogliono portare la loro solidarietà e un po’ di buonumore alle popolazioni colpite dal terremoto con un’esibizione degli sketch e dei personaggi che hanno determinato il successo della trasmissione che riprenderà a febbraio la sua programmazione.L’ingresso è libero per tutti coloro che vorranno vedere dal vivo questi generosi artisti che hanno già lanciato sul web il loro slogan «Quando il cuore del Sud si muove non c'è terremoto che tenga».