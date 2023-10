Saranno sottoposti ad autopsia i corpi dei coniugi Eduardo Cantù di 83 anni e della moglie Silvana Fuina di 64 anni, entrambi residenti a Sant'Angelo all'Esca, in provincia di Avellino, deceduti in un incidente stradale sabato sera, sulla tangenziale, alla periferia della città. Membri dell'ordine del Santo sepolcro avevano da poco ricevuto un'onorificenza in una cerimonia a Benevento.

I due erano molto conosciuti in Irpinia operavano nel sociale con la loro onlus a Mercogliano e a Sant'Angelo all'Esca.

APPROFONDIMENTI Edoardo e Silvana, i volontari irpini morti nello schianto Incidente mortale sulla tangenziale: le vittime sono di Sant'Agelo all'Esca

Il sostituto procuratore della Repubblica di Benevento Flavia Felaco, affiderà l'esame autoptico al medico legale Francesco La Sala, che sin dal momento dell'incidente ha seguito le varie fasi degli accertamenti.

Una ricostruzione del tragico incidente affidata alla Polizia Stradale diretta dal comandante Tiziana Orlacchio. Secondo una prima ricostruzione l'auto Opel corsa, con bordo la coppia di coniugi e con l'uomo che conduceva il veicolo, aveva da poco superato il bivio per Pietrelcina, e stava avvicinandosi allo svicolo per Benevento centro e percorreva la tangenziale sulla corsia di destra con direzione Castel del Lago, quando è stata superata da un auto Citroen.

In quel momento per cause in corso di accertamento le due vetture sono venute a collisione. Un impatto che ha fatto collocare la Opel di traverso sulla carreggiata. E sopraggiunta un'altra auto, una Mercedes, che si è vista entrambe le carreggiate ostruite e non è riuscita ad evitare l'ostacolo, finendo contro le due auto incidentate.

Un impatto violento che ha portato il conducente della Opel corsa ad essere sbalzato sull'asfalto, mentre la moglie è rimasta incastrata nell'auto. Entrambi sono morti sul colpo, mentre i conducenti delle altre due auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "San Pio", ma hanno riportato solo lievi contusioni. Fortunatamente altri veicoli che sono sopraggiunti sono riusciti a bloccarsi prima di finire contro le tre auto coinvolte nello scontro. Ma nonostante ciò il bilancio è stato tragico. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. E sono stati proprio i vigili del fuoco a dover estrarre dall'auto il corpo della donna.

Le due salme sono state trasportate, su disposizione del magistrato di turno, presso la sala mortuaria dell'ospedale "San Pio", dove appunto si svolgerà l'autopsia, dopo che saranno identificati tutti coloro che possono avere interesse a far assistere all'esame autoptico ad un perito di loro fiducia.

Espletata l'autopsia il magistrato autorizzerà l'interro. Le operazioni per ricostruire le modalità dell'incidente sono andate avanti fino all'una di notte, con traffico bloccato sulla importante arteria, e sono proseguite per tutta la mattinata di ieri presso la sede della Polstrada in via Meomartini. L'auto Opel corsa su cui viaggiava la copia di coniugi deceduti è intestata ad una Onlus che ha la sua a Mercogliano, si tartta di un organismo specializzato nell'assistenza agli anziani.

La coppia abitava a Sant'Angelo all'Esca, proprio accanto alla chiesa di San Michele, ed in paese vive un fratello, di Eduardo Cantu, mentre altri congiunti risiedono in località diverse. «Una notizia che mi ha addolorato moltissimo e che solo questa mattina ho saputo - dice il parroco della parrocchia di San Michele don Ciriaco Vozella - marito e moglie erano entrambi da tempo impegnati nel volontariato, sia in paese che nella zona di Mercogliano. Nelle prossime ore mi recherò a far visita al fratello, anche lui molto anziano. Poi una volta espletati gli adempimenti i funerali si svolgeranno chiaramente presso la parrocchia».