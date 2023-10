Incidente mortale sulla tangenziale: le vittime sono di Sant'Agelo all'Esca

Il tragico incidente stradale alla periferia della città, avvenuto ieri sera, conta due morti: un uomo e una donna, di Sant'Angelo all'Esca. Il maxi tamponamento sulla tangenziale nel tratto compreso tra il bivio per Pietrelcina e l'uscita per Benevento centro ha visto coinvolte tre auto che procedevano in direzione di Castel del Lago.

Si tratta di una Citroen, una Mercedes e una Opel Corsa.

Sono deceduti sul colpo gli occupanti della Opel. L'uomo è stato nell'urto sbalzato fuori dal veicolo, la donna è invece rimasta incastrata nell'abitacolo. Dato l'allarme sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Il traffico è stato bloccato in tutte e due le direzioni con caos per il traffico.

Sul posto è giunto il medico legale Francesco La Sala - come riportato da Il Mattino quest'oggi - su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Flavia Felaco. Le due salme, dopo che la donna e stata estratta dai vigili del fuoco dall'abitacolo della Opel, sono state trasportate presso la sala mortuaria dell'ospedale "San Pio", dove questa mattina vi sarà la visita esterna e poi la decisione del magistrato di disporre una eventuale autopsia.