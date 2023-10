Tragico incidente stradale alla periferia della città, con due morti, un uomo e una donna, che dalle prime ricostruzioni dovrebbero essere cittadini residenti nell'avellinese. Il maxi tamponamento ieri sera intorno alle 20.30 sulla tangenziale nel tratto compreso tra il bivio per Pietrelcina e l'uscita per Benevento centro. Coinvolte tre auto che procedevano in direzione di Castel del Lago. Si tratta di una Citroen, una Mercedes e una Opel Corsa. Sono deceduti sul colpo gli occupanti della Opel. L'uomo è stato sbalzato fuori dal veicolo a causa dell'urto, la donna è invece rimasta incastrata nell'abitacolo. Dato l'allarme sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, ambulanze del 118 e vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI Benevento, l'annuncio di Poste: «Da lunedì in pagamento le pensioni di ottobre» Mastella ai giovani: «Stop follie al volante» Rummo, potenziata la terapia intensiva ok cartelle digitali

Il traffico è stato bloccato in tutte e due le direzioni con caos per la viabilità. Sul posto è giunto il medico legale Francesco La Sala su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Flavia Felaco. Le due salme, dopo che la donna e stata estratta dai vigili del fuoco dall'abitacolo della Opel, sono state trasportate presso la sala mortuaria dell'ospedale «San Pio», dove questa mattina vi sarà la visita esterna e poi la decisione del magistrato di disporre una eventuale autopsia. Quel tratto di strada anche se rettilineo è stato spesso al centro di incidenti stradali soprattutto per la velocità dei veicoli che la percorrono, nonostante una delle corsie fosse stata a lungo chiusa al transito: a causa dei lavori per un ponte rimasto danneggiato dall'alluvione del 2015.

L'incidente dalle più tragiche conseguenze risale al gennaio del 2019. Quella mattina, lungo la tangenziale a pochi metri dall'uscita Benevento centro, lo scontro vide coinvolte una Fiat Doblo, un fuoristrada Daihatsu Terios, una Fiat Punto ed un camion. La vittima fu un 56enne di Pesco Sannita che si stava recando al mercato ortofrutticolo di Benevento per vendere i prodotti coltivati nell'azienda di famiglia. Poi in questi ultimi anni si sono susseguiti anche altri incidenti sempre con tamponamenti e feriti.