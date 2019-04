CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Aprile 2019, 12:00

Alloggiopoli: 27 imputati rinviati a giudizio. Dovranno affrontare il vaglio dell'istruttoria dibattimentale Domenico Piano (funzionario del comune di Avellino con competenza in materia di assegnazione), Paolo Pedicini (responsabile del procedimento) in servizio presso l'Ufficio assegnazione alloggi del comune di Avellino entrambi accusati di falso in atto pubblico, abuso in atti d'ufficio e di corruzione.Dovranno affrontare il processo anche Ileana Addivinola, Gerardo Barbarisi, Antonio Berrettino, Ciro Capobianco, Alfonso Cinque, Teresa De Santis, Antonio De Matteis, Nicola Dentice, Carmine Farina, Nadia Festa, Angela Flammia, Giuseppe Gaeta, Veronica Gargiulo, Gino Iannaccone, Gianmichele Lapolla, Antonietta Napoletano, Carmine Picariello, Monica Ramondino, Francesca Rossetti, Anna Maria Saccardo, Nadia Sanseverino, Maria Simonetti, Raysa Tretynko e Silvestro Zaccaria, in qualità di beneficiari dei provvedimenti emessi accusati di falso in atto pubblico e abuso in atto d'ufficio, in concorso con Paolo Pedicini e Domenico Piano.