CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 7 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'Apice-Hirpinia, tocca al tratto successivo che va verso la Puglia. Si apre oggi a Roma la Conferenza dei servizi per la valutazione e la successiva approvazione del progetto definitivo del II lotto funzionale Hirpinia-Orsara. Si tratta dell'iter istruttorio che porterà a definire e realizzare l'ultimo anello mancante per tutti gli altri lotti vi è già il semaforo verde per disponibilità di cassa e progetti - per il raddoppio dell'Alta capacità Napoli-Bari. L'appuntamento è fissato per le ore 10 presso la sede di Rfi.