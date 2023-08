Assalto al tabacchi, ladri inseguiti a piedi rischiano di essere investiti

Assalto a una rivendita di tabacchi nei pressi della Variante di Avellino, nel territorio di Atripalda, con tanto di inseguimento a piedi. In azione due ladri che sono entrati nell’esercizio commerciale dopo aver divelto una finestra. Una volta dentro hanno rubato stecche di sigarette e il denaro contenuto nel registratore di cassa e nelle slot machine. Ma sulla loro strada hanno incontrato gli agenti della Sezione Volanti della Questura, coordinati dal sostituto commissario Mario Petito. I poliziotti, nel corso di controlli ordinari, hanno notato gli strani movimenti nelle vicinanze del tabacchino. Così hanno deciso di approfondire e si sono imbattuti nei ladri. Ne è nato un inseguimento a piedi, nel corso del quale uno dei malviventi ha rischiato di essere investito da un’auto. Durante la fuga hanno abbandonato le stecche di sigarette. Sono riusciti a scappare, molto probabilmente grazie a un complice che li attendeva in auto in una zona poco distante. Ma hanno le ore contate. Sequestrati attrezzi atti allo scasso.