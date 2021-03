Attraversa i binari e arriva l'Eurostar: travolto dal treno, muore a 77 anni

Il destino ha voluto che la sua vita finisse laddove l'aveva trascorsa quasi per intero. Michele Gerardo Iagulli, 78 anni, ferroviere in pensione, è stato travolto da un treno proveniente da Lecce e diretto a Roma, nel tratto tra Ponte Albanito ed Orsara di Puglia, non molto distante dal territorio di Montaguto, dove viveva.

Il fatto è successo intorno alle 8. 30 di ieri. Traffico ferroviario in tilt fino alle 14.10 quando il treno è ripartito e la linea Foggia-Caserta ripristinata. I passeggeri a bordo dell'Eurostar 8302 hanno atteso tutte le operazioni di verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria e di recupero della salma straziata. Altri treni sono parzialmente saltati, in alcuni casi sostituiti da bus. Sul luogo dell'incidente, per tutti i rilievi del caso, gli uomini della Polfer, i sanitari del 118 e i tecnici di Ferrovie.



Pare si sia trattato di una tragica fatalità. Iagulli era uscito presto per raccogliere asparagi, conosceva quella zona nei pressi del fiume Cervaro molto bene, per anni si era occupato della manutenzione di quei binari, tant'è che aveva abitato proprio allo scalo di Montaguto. Poi andato in pensione si era trasferito nel centro del paesino. Potrebbe essere stato colto da malore mentre attraversava le rotaie o semplicemente non essersi accorto dell'arrivo dell'Eurostar poiché i treni Frecciargento sono molto silenziosi e lui aveva qualche problema di udito. Il magistrato della Procura di Foggia ha, infatti, subito rilasciato la salma che nel primo pomeriggio di ieri è stata traslata nell'obitorio del cimitero di Montaguto.



I funerali si terranno domani alle 10 per dare modo ai figli che vivono fuori di rientrare. Iagulli lascia la moglie e tre figli. Persona stimata e ben voluta, ex amministratore, è stato sia consigliere comunale che assessore, impegnato anche nel volontariato. La sua scomparsa in circostanze così tragiche ha sconcertato tutti nel piccolo comune della Valle del Cervaro. Sul luogo dell'incidente ieri mattina anche il sindaco Marcello Zecchino: «La comunità di Montaguto resta attonita - afferma il primo cittadino - Un marito, un padre e un nonno esemplare, una persona impegnata nel sociale. Ha sempre dato molto, una vita vissuta sui binari da ferroviere, una tratta che conosceva palmo a palmo. Il destino a volte è crudele. Che Dio lo accolga così come merita. Montaguto perde una colonna portante. Non sono queste frasi di circostanza ma la realtà. Questa tragedia è un violento colpo al cuore».

Come detto l'investimento ha causato la sospensione dei collegamenti ferroviari tra la Puglia e la capitale. Tanti i disagi. Viaggiatori rimasti per ore bloccati nelle varie stazioni. Molti sono stati assistiti dal personale di Trenitalia a Roma Termini, Benevento, Caserta, Foggia, Bari e Lecce. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 255 minuti. Oltre all'Eurostar 8302 Lecce-Roma per i cui passeggeri a bordo Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei titoli di viaggio, coinvolto direttamente anche l'8303 Roma-Lecce delle 8.05, i passeggeri rimasti bloccati a Benevento hanno utilizzato il servizio sostituivo del bus. Altri treni parzialmente cancellati: il Roma-Bari delle 7, limitato a Benevento dove i passeggeri diretti ad Ariano Irpino, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bari Centrale hanno potuto proseguire il viaggio con il bus sostitutivo e il Bari-Roma delle 15 e 55, anche in questo caso autobus sostitutivo per i passeggeri in partenza da Bari Centrale, Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA