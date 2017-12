Venerdì 29 Dicembre 2017, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 14:05

I Vigili del Fuoco di Avellino, sono stati impegnati in un doppio intervento per incidente stradale sulla SS90 Delle Puglie. Uno, ieri 28 dicembre, in tarda serata, all'altezza di San Michele di Pratola Serra, dove un'autovettura guidata da un uomo di 43 anni, è sbandata e si è ribaltata. Il conducente che era di ritorno dallo stadio Partenio Lombardi, è stato estratto dai vigili dall'abitacolo e consegnato alle cure dei sanitari del 118, presso l'ospedale Moscati. Stessa scena, questa mattina 29 dicembre, al Km. 296 della Nazionale, dove un uomo di 51 anni, alla guida della sua auto si è ribaltato all'altezza di Montefalcione. Anche in questo caso il ferito è stato trasportato in ospedale, dal 118, per le cure del caso.