Avellino, detenuto sottoposto al regime del 41 bis si toglie la vita

Un detenuto sottoposto al regime del 41 bis si è tolto la vita nel carcere di Avellino. Ne dà notizia il Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. L'uomo, 55 anni di origini pugliesi, in attesa di giudizio per reati associativi, si è impiccato al termosifone della cella durante la notte scorsa. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto.

APPROFONDIMENTI LA GIUSTIZIA Imprenditore suicida in cella,dopo sette anni tutti assolti CRONACA Suicida un agente della polizia penitenziaria di Latina

«Una notizia che desta sconcerto», dicono i vertici nazionali e regionali del Sappe, Donato Capece e Emilio Fattorello, che chiedono al ministro Cartabia di intervenire per trovare soluzione ai problemi penitenziari di Avellino e del paese a cominciare da «un ripensamento complessivo della funzione della pena e del ruolo del carcere».