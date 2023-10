Ladri in agguato nei pressi delle scuole del capoluogo. Sono state rubate un'auto e una minicar, mentre in un altro caso i malviventi si sono dovuti accontentare di una borsa lasciata temporaneamente in una vettura che non sono riusciti a mettere in moto. I tre episodi si sono verificati nel giro di quarantotto ore in città. Sono avvenuti a ridosso degli istituti scolastici avellinesi.

I ladri hanno puntato a una minicar in via Morelli e Silvati, in sosta nell'area del campus scolastico. Una Fiat Panda, invece, è stata rubata in contrada Baccanico, a poca distanza da dove si è verificato il furto della minicar. Il terzo episodio si è registrato in via Don Luigi Sturzo. Qui, i ladri si sono intrufolati in una vettura con l'obiettivo molto probabilmente di portarla via. Ma non sono riusciti nel loro intento e hanno, quindi, asportato la borsa prima di scappare. Un trucco anche questo: la banda aspetta che le mamme dei ragazzini all'uscita della scuola escano dall'auto e poi rubano o la vettura o si appropriano delle borse.

Per questi furti avvenuti in città stanno indagando gli agenti della Questura di Avellino. I fatti, dunque, sono avvenuti nello spazio di due giorni. Questo potrebbe portare a pensare all'azione di una banda specializzata, forse proveniente da fuori provincia. La gang che avrebbe puntato su Avellino, per poi dirottarsi altrove per compiere altri colpi. Al momento non ci sono conferme.

Si tratta comunque di un'ipotesi al vaglio. Gli agenti della Sezione Volanti stanno indagando in ogni direzione anche per capire se possa trattarsi dello stesso gruppo criminale. Sono state raccolte le denunce dei proprietari. Si stanno verificando anche gli impianti di videosorveglianza, nella speranza che le immagini possano aver immortalato i ladri o movimenti sospetti utili per risalire all'identità dei malviventi. I ladri hanno agito con la massima rapidità per portare via la minicar e la Panda. Pochi secondi per aprire le portiere e per mettere in moto i due veicoli. Per i proprietari l'amara sorpresa quando sono tornati per riprendere le due macchine. E quindi la decisione di presentare denuncia. Il furto della borsa è avvenuto in via Don Luigi Sturzo. Una donna stava per prendere il figlio a scuola. Il tempo di avvicinarsi all'istituto e i malviventi hanno operato velocemente. Sono entrati nell'abitacolo, forse con l'intento di rubare la vettura, ma si sono dovuti arrendere. A quel punto, hanno preso la borsa e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Questi furti vanno ad aggiungersi a quelli nelle abitazioni della periferia del capoluogo. Il questore di Avellino, Nicolino Pepe, ha potenziato i controlli, con agenti in divisa e in borghese. Questo piano ha permesso di bloccare una Jeep Renegade con a bordo tre persone. La vettura non si è fermata all'alt a un posto di controllo in piazza de Marsico. Il conducente ha ingranato la marcia ed è scappato. Dopo un breve inseguimento, i tre hanno abbandonato il suv e sono fuggiti a piedi in direzione di piazza Kennedy. La persona alla guida, un salernitano con precedenti, è stato intercettato e fermato in via Volpe. Per lui sono scattati la denuncia, il foglio di via obbligatorio e una serie di verbali per le violazioni al codice della strada. Gli altri due occupanti sono riusciti a dileguarsi. Sempre in città, i carabinieri hanno inseguito una Alfa Romeo Stelvio di colore scuro e targhe straniere, con a bordo due persone con volto travisato da passamontagna. Il suv è riuscito a fare perdere le tracce, ma i militari potrebbero presto incastrare le persone a bordo.