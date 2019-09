Venerdì 13 Settembre 2019, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura a via Pennini, ad Avellino. Un'ambulanza si stava dirigendo verso Ospedaletto D'Alpinolo per rispondere a una richiesta di soccorso, ma all'uscita di una curva l'autista ha perso il controllo e l'ambulanza si è ribaltata. A bordo, oltre a lui, erano presenti un medico e una infermiera, tutti rimasti feriti. La strada è stata chiusa alla circolazione per permettere la rimozione del mezzo.